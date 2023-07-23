United galibiyetine ilk yarı yetti

ABD'de oynanan hazırlık maçında Manchester United, Arsenal'i 2-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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United galibiyetine ilk yarı yetti
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23 Temmuz 2023 02:15
Yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan maçı Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında United kaptan Bruno Fernandes'in golüyle öne geçerken dakikalar 37'yi gösterdiğinde savunma hatasını iyi değerlendiren Jadon Sancho'nun golü maçın skorunu belirledi.

United böylelikle yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında Leeds'i 2-0, Lyon'u ise 1-0 mağlup etmişti.

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