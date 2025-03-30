Union Berlin, Freiburg'un serisini bitirdi!

Almanya Bundesliga'da Union Berlin, Freiburg'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Freiburg'un ligdeki yedi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Union Berlin, Freiburg'un serisini bitirdi!
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30 Mart 2025 18:27
Almanya Bundesliga 27. hafta maçında Freiburg, sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Europa-Park Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla Union Berlin oldu.

Freiburg, 29. dakikada Lucas Höler ile öne geçti. Union Berlin, 30. dakikada Rani Khedira ve 48. dakikada Andrej Ilic'in golleriyle maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Freiburg, ligde yedi maç sonra mağlubiyet yaşadı. Union Berlin ise son 3 maçta 7 puan topladı.

Freiburg, bu yenilgiyle birlikte 42 puanda kaldı. Union Berlin, 30 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Freiburg, sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Union Berlin, sahasında Wolfsburg'u konuk edecek.

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