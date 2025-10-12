Unai Simon'dan İsrail-Filistin konusunda TV tepkisi!

İspanya ekibi Athletic Bilbao'nun kalecisi Unai Simon, takımının Mallorca'yı ağırladığı lig maçı öncesi Filistin'e destek vermek amacıyla gerçekleştirilen törenin televizyonda yayınlanmamasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi.Simon, İspanya basınına yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Athletic Bilbao Kulübü,başlığı altında duyurduğu etkinlik kapsamında, maç öncesinde kulübün elçilerinden Honey Thaljieh'e, Bask bölgesindeki bir grup Filistinli mülteciye ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı temsilcilerine atfen bir tören düzenlemişti.Alkışlarla sahaya giren Thaljieh ve Filistinli mülteciler, tamamen dolu ve Filistin bayraklarının açıldığı tribünlerden gelensloganlarına eşlik etmişti.