12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Unai Simon'dan İsrail-Filistin konusunda TV tepkisi!

Unai Simon, Filistin'e destek töreninin televizyonda yayınlanmamasına tepki gösterdi.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
İspanya ekibi Athletic Bilbao'nun kalecisi Unai Simon, takımının Mallorca'yı ağırladığı lig maçı öncesi Filistin'e destek vermek amacıyla gerçekleştirilen törenin televizyonda yayınlanmamasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Simon, İspanya basınına yaptığı açıklamada, "Sanırım Athletic Bilbao, mültecileri resmen onurlandıran ilk LaLiga kulübü oldu. Filistin halkıyla dayanışmanın harika bir göstergesiydi. Televizyonda yayınlanmaması gerçekten üzücüydü. Çok güzel ve duygusal bir andı. Umarım yaşananların bir an önce çözülmesi açısından faydalı olur. Filistin halkını destekleyici ve saygılı bir törendi. Televizyonda neden gösterilmemiş olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Athletic Bilbao Kulübü, "Soykırımı durdurun" başlığı altında duyurduğu etkinlik kapsamında, maç öncesinde kulübün elçilerinden Honey Thaljieh'e, Bask bölgesindeki bir grup Filistinli mülteciye ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı temsilcilerine atfen bir tören düzenlemişti.


Alkışlarla sahaya giren Thaljieh ve Filistinli mülteciler, tamamen dolu ve Filistin bayraklarının açıldığı tribünlerden gelen "Özgür Filistin" sloganlarına eşlik etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
