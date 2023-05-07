Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.



Ümreniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri 7, 24, ve 76. dakikalarda Umut Nayir, 90+1. dakikada da Kayode kaydetti. Sivasspor'un tek golü 35. dakikada Max Gradel'den geldi.



ÜMRANİYE UMUTLANDI



Süper Lig'de son sırada yer alan Ümraniyespor, bu galibiyetle en yakın takipçisi Giresunpspor ile puan farkını 1 maç fazlasıyla 1'e indirdi ve ligde kalma yolunda umutlandı. Sivasspor ise 37 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



UMUT'UN İLK HAT-TRICK'İ



Sivasspor ağlarına 3 gol gönderen bu sezonki 15. golünü atan milli oyuncu Umut Nayir, profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı.



SİVASSPOR 10 KİŞİ KALDI!



Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda ceza sahası bir anda karıştı. O bölgede Sivaslı futbolcu Mustapha Yatabare ile Ümraniyesporlu Glumac tartışma yaşadı. Yatabare'nin müdahalesiyle yerde kalan Glumac'a hakem Burak Şeker önce sarı kart gösterdi.



Bir süre VAR'ı dinleyen Burak Şeker, VAR koltuğunda oturan Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla monitöre gitti. Pozisyonu detaylı bir şekilde inceleyen hakem Burak Şeker, Sivassporlu Yatabare'ye Glumac'a yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gösterdi.



G.SARAY MAÇINDA YOK



Direkt kırmızı kartta 2 maç ceza alması beklenen Mustapha Yatabare'nin iki hafta sonra oynanan Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Sekidika'nın ön direğe yerden gönderdiği topa Umut Nayır ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



18. dakikada ev sahibi takım ikinci gol şansını değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Sekidika, ceza sahasına hareketlenen Kayode'ye pasını attı. Ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Kayode'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'den döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.



22. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Ev sahibi takımın sağ kanattan kullandığı kornerde, hakem Burak Şeker, Murat Paluli'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.



24. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Nayır, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-0.



34. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin altıpas önüne yaptığı ortada Gradel kafayı vurdu, kaleci Orkun'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-1.



45+4. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Ümraniyespor ceza sahasında Yatabare ve Glumac arasında yaşanan gerilim sonrasında hakem Burak Şeker, Yatabare'ye sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izleyen Burak Şeker, sarı kartı iptal edip Yatabare'ye kırmızı kart çıkardı.



Ümraniyespor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





59. dakikada Sivasspor etkili geldi. Erdoğan'ın sağ kanattan penaltı noktası önüne yaptığı ortada Caicedo topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



66. dakikada Ümraniyespor'un sağ kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Glumac topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.



69. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Erdoğan'ın arka direğe yaptığı ortada kaleci Orkun, topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topa Gradel vurdu, Glumac topu kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.



76. dakikada Ümraniyespor 3. golünü buldu. Oğuz Gürbulak'ın sağ kanattan altıpas önüne sert gönderdiği topa Kayode vurdu, kaleci Muammer'den sekip yükseklik kazanan topu Umut Nayır şık bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-1.



90+1. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e yükseltti. Umut Nayır'ın topuk pasıyla Sivasspor ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1.



Mücadeleyi Ümraniyespor 4-1 kazandı.



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir



Hakemler: Burak Şeker, Cemil Tunç, Abdullah Uğur Sarı



HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Onur Ayık (Dk. 78 Mustafa Eser), Epureanu, Glumac, Gheorghe (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Sackey (Dk. 71 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Serkan Göksü, Geraldo (Dk. 58 Mrsic), Sekidika, Kayode, Umut Nayir



Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Murat Paluli (Dk. 46 Caicedo), Ulvestad, Charisis (Dk. 82 Hakan Arslan), Saiz (Dk. 79 Njie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 79 Robin Yalçın), Gradel (Dk. 82 Leke James), Yatabare



Goller: Dk. 7, Dk. 24 (Penaltıdan) ve Dk. 76 Umut Nayır, Dk. 90+1 Kayode (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 34 Gradel (Demir Grup Sivasspor)



Kırmızı kart: Dk. 45+4 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 45+1 Kayode, Dk. 45+3 Orkun Özdemir, Dk. 45+6 Gheorghe, Dk. 46 Geraldo, Dk. 62 Glumac, Dk. 85 Mustafa Eser (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 64 Goutas (Demir Grup Sivasspor)









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