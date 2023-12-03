Umut Meraş: ''İyi mücadele ettiğimi düşünüyorum''

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, 1-1 berabere biten Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Umut Meraş, "İkinci yarı oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum. Derbi öncesi kazanmak istiyorduk. Uzun süre sonra oynadım, bir futbolcu için zor bir durum. Ailevi sorunlarım da vardı ama bugün iyi mücadele ettiğimi düşünüyorum." dedi.
Son durumu hakkında da konuşan Umut, "Ailevi sorunlarımı tamamen atlattım şu an. Psikolojik olarak daha iyi durumdayım. Hepimiz insanız, böyle durumlar olabiliyor. Hocamız geldi ve bana güvendiğini söyledi. İnşallah daha iyi olacak benim için." sözlerini sarf etti.
Karşılaşmayı değerlendiren Umut Meraş, "İkinci yarı oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum. Derbi öncesi kazanmak istiyorduk. Uzun süre sonra oynadım, bir futbolcu için zor bir durum. Ailevi sorunlarım da vardı ama bugün iyi mücadele ettiğimi düşünüyorum." dedi.
Son durumu hakkında da konuşan Umut, "Ailevi sorunlarımı tamamen atlattım şu an. Psikolojik olarak daha iyi durumdayım. Hepimiz insanız, böyle durumlar olabiliyor. Hocamız geldi ve bana güvendiğini söyledi. İnşallah daha iyi olacak benim için." sözlerini sarf etti.
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