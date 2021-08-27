Umut Meraş, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın sol bek transferinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Umut Meraş konusunda istediği gibi sonuçlandırdı.Beşiktaş, Umut Meraş ile 3 sezonluk sözleşme ve 900 bin Euro yıllık ücret karşılığında anlaştı.Umut Meraş'ın kulübüne de 1 milyon Euro net bonservis + 200 bin Euro da bonus ödemesi yapılacak. 25 yaşındaki oyuncu bu akşam İstanbul'a geldi ve cumartesi günü resmi sözleşmeye imza atacak.Umut Meraş 2019 yılında Bursspor'dan Le Havre'a 1,3 milyon euroya transfer olmuştu.