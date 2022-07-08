Ümraniyespor ile Kasımpaşa yenişemedi

Spor Toto Süper Lig takımları Kasımpaşa ile Ümraniyespor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.
Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçında ev sahibi takımın gollerini Ali Demirel ve Valentin Eysseric kaydetti.
Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor'da ise fileleri Durel Avounou ile Antonio Mrsic havalandırdı.
Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçında ev sahibi takımın gollerini Ali Demirel ve Valentin Eysseric kaydetti.
Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor'da ise fileleri Durel Avounou ile Antonio Mrsic havalandırdı.
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