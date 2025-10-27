27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Tayfun Albayrak getirildi

Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Tayfun Albayrak'ı getirdiğini duyurdu.

calendar 27 Ekim 2025 18:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Tayfun Albayrak getirildi
Trendyol 1. Lig temsilcisi Eminevim Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Tayfun Albayrak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Tayfun Albayrak ile anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Tayfun Albayrak ve ekibine tekrar hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Slovenya Ligi takımlarından NK Maribor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Tayfun Albayrak, daha önce İstanbul temsilcisinde 2020-23 yılları arasında Recep Uçar'ın yardımcılığını yapmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
