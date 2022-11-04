Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadı'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.



Ümraniyespor, karşılaşmanın 21. dakikasında Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti. İstanbul ekibi, Geraldo'nun 38. dakikada kornerden attığı golle durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.



Alanyaspor, 56. dakikada Wilson Eduardo ile farkı bire indirdi ve skor 2-1'e geldi. Ümraniyespor'da ilk golü atan isim olan Umut Nayir, 69. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.



Bu sonucun ardından Ümraniyespor, bu sezon Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı ve puanını 6'ya çıkardı. Alanyaspor ise 3 hafta sonra kaybetti ve 16 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Popov'un sağ çizgiden ceza sahası içine havadan gönderdiği pasa arka direkte bekleyen Del Valle kafa vuruşunda, top üstten az farkla auta çıktı.



3. dakikada Del Valle ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Runnarson'un müdahalesiyle kornere yöneldi.



10. dakikada HangiKredi Ümraniyespor bir kez daha tehlike yarattı. Geraldo'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Avounou, şutunu çekti. Kaleciden dönen topa aynı oyuncunun bu kez kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



21. dakikada yoğun baskı kuran ev sahibi ekibin gölü geldi. Sol kanattan Del Valle'nin ortaladığı topa penaltı noktasında bekleyen Umut Nayir kafayla vurdu ve meşin yuvarlak kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. Hakemin ofsayt kararı vermesi ve golü iptal etmesi üzerine pozisyon VAR'da incelendi. İnceleme sonrası gol geçerli sayıldı: 1-0.



38. dakikada ev sahibi HangiKredi Ümraniyespor'un farkı ikiye çıkaran golü kornerden geldi. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Geraldo'nun sol ayağıyla vuruşunda havadan süzülen meşin yuvarlak, sekip kavis alarak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi HangiKredi Ümraniyespor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





56. dakikada konuk ekibin farkı bire indiren golü geldi. Sağ kanattan Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda topu defans uzaklaştırdı. Ceza sahası yayı önünde bekleyen Eduardo'nun sağ ayağıyla yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 2-1.



69. dakikada ev sahibi ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Geraldo'nun sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Sol çaprazda top önüne düşen Umut Nayir'in sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak kalecinin üzerinden filelerle buluştu: 3-1.



87. dakikada konuk ekipten Cavaleiro'nun sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkteki Ahmed Hassan iyi yükselerek kafayı vurdu. Yerden seken top yan direğe çarpıp auta çıktı.



Karşılaşma, ev sahibi HangiKredi Ümraniyespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir



Hakemler: Ali Şansalan, Özgür Ertem, Cemil Tunç



HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar (Dk. 78 Lenjani), Sackey, Serkan Göksu (Dk. 68 Kartal Kayra Yılmaz), Avounou (Dk. 73 Mrsic), Geraldo (Dk. 73 Onur Ayık), Del Valle (Dk. 67 Bettaieb), Umut Nayir



Corendon Alanyaspor: Runnarson, Pereira, Fatih Aksoy, Furkan Bayır (Dk. 73 Rassoul), Balkovec (Dk. 77 Ahmet Gülay), Doumbia, Leroy Fer (Dk. 56 Umut Güneş), Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk.73 Cavaleiro) , Eduardo (Dk. 56 Candeias), Ahmet Hassan



Goller: Dk. 21 ve 69 Umut Nayir, Dk. 38 Geraldo (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 56 Eduardo (Corendon Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 7 Leroy Fer, Dk. 43 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor), Dk. 50 Onur Atasayar (HangiKredi Ümraniyespor)



