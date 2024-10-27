Uluslararası Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası, İstanbul'da gerçekleştirildi

Rusya Buz Hokeyi Federasyonu ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun himayesindeki Uluslararası Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası gerçekleştirildi.Zeytinburnu Buz Adası'nda yapılan organizasyonda Rusya'dan SKA-1946 ekibi ile Türkiye'den İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Zeytinburnu Belediyespor ve Buzadam takımları yer aldı.İstanbul'da ilk kez organize edilen 3'e 3 formatındaki turnuvada bütün takımlar birbirleriyle karşı karşıya geldi.İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1, Zeytinburnu Belediyespor'u 2-1 ve Buzadam'ı 4-1 mağlup eden Rus ekibi SKA-1946, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.Rusya Buz Hokeyi Federasyonu ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu arasında daha önce imzalanan anlaşma doğrultusunda iki ülke federasyonları, buz hokeyinin gelişmesi için iş birliği anlaşmasına gitmişti.Antrenör gelişim programı dahilinde Milli takım antrenörü Yavuz Karakoç, Rusya Milli Takımı'nda da yardımcı antrenör olarak göreve başladı.SKA-1946'nın başantrenörü German Titov ile Rusya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü ve Türkiye Milli Takımlar yardımcı antrenörü Yavuz Karakoç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.İstanbul'a ilk kez geldiğini söyleyen German Titov, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu belirterekifadelerini kullandı.Türkiye'nin üst seviyeye çıkacağına emin olduğunu vurgulayan Titov, şöyle devam etti:Yavuz Karakoç ise bu tarz turnuvaların daha da fazla olmasını istediğini belirterek şöyle konuştu: