Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası, İstanbul'da düzenlendi

İstanbul, Uluslararası Açık BoulderŞampiyonası'na ev sahipliği yaptı.Türkiye Dağcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Inventist Akademi'de iki gün süren şampiyonada 35 sporcu mücadele etti.Spor tırmanış branşındaki organizasyonda kadın ve erkeklerde dereceye giren sporcular şöyle:Büyük kadınlar:1. Viktoria Meshkova (Rusya)2. Melis Pehlivan3. Selin MankaBüyük erkekler:1. Muhammed Oğuz Kağanoğlu2. Yury Takzhanov (Rusya)3. Oğuz Işık- Başkan Şenkaynağı: "Şampiyonayı başarıyla tamamlamadık"Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, bu organizasyonun Türk tırmanış sporu açısından milat olduğunu belirtti.Şenkaynağı, Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası'nı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Turnuva, hem organizasyon kalitesi hem de sporcularımızın performansı açısından geleceğe umut verdi. Federasyon olarak vizyonumuz, tırmanış sporunu ülkemizde yaygınlaştırmak, gençlerimizi bu branşa yönlendirmek ve Türkiye'yi uluslararası arenada güçlü bir konuma taşımaktır. Bu organizasyon, yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda Türk tırmanışının dünyaya açılan kapısıdır. Önümüzdeki dönemde uluslararası ölçekte daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak, tesis altyapımızı güçlendirmek ve genç sporcularımıza daha fazla fırsat sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."