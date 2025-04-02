Uğurcan Çakır: 'Taraftarlardan sabır istiyorum'

Trabzonspor, kendi evinde Ziraat Türkiye Kupasında Bodrum ile karşılaştı. Bordo - Mavililer uzatma bulduğu golle maçı 3 - 2 kazandı.
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, "Trabzon'un gurur, iftiharı Volkan Ağabeyimizi sanatçımızı değerimizi kaybettik. Sanki aileden birini kaybettik. Ben uyumuyordum. Haberleri görünce şok olmuştum. Volkan ağabeye Allahtan Rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum inşallah mekanı cennet olur" dedi.
Uğurcan Çakır'ın açıklamalarının devamı şu şekilde;
U19 takımımız burada güzel bir galibiyet aldı. Onları kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. İnter zaten Şampiyonlar Liginde favoriydi. Burada iyi mücadele ile muhteşem taraftarla galip gelmeyi başardı.
Bugün de kendimizi kutluyorum. Dönem dönem zaman zaman iyi oynadığımız, geçişler verdiğimiz dakikalar oldu. Takım olarak Fatih hocanın gelmesinden sonra az zaman çalışma fırsatımız vardı. Mili takım arası vardı. Bir kaç oyuncu da milli takımdan eldi. Tam çalışma fırsatı olmadı.
Bodrumspor yeni hocayla iyi çıkış yakaladı. Zor müsabaka bizi bekliyordu. bugün bölüm bölüm hocamızın istediği her şeyi yapmaya çalıştık. Bölüm bölüm yine doğaçlama oynamaya çalıştık. Bunda da Bodrumspor çok iyi sonuçlandırdı. Yarı finale çıktık. Evimizde oynayacağız. Yarı finali kazanıp finalde kupayı kazanmak istiyoruz.
Taraftarlarımızın sabırlı olmalarını bende bekliyorum istiyorum. Ama Trabzon insanı sabırlı değil. Şunu söyleyebilirim. Hem hocanın taktik, sistem anlayışı detaylara hakim olması, bunları gerçekleştirmek için zamana ihtiyacımız var. Mustafa'nın attığı gol tesadüf değildi. Antremanda aynısını çalışıp yaptık. Bu tip şeyler çalışmadan olmuyor.
Trabzonspor'un hak ettiği yerler buralar değil. Ligde kötü performans, kötü mücadele.
İyi olacağız inşallah. Bende taraftarımızdan sabır istiyorum. İnşallah kazanarak sabretmeyi öğretiriz. Hem de oyunda değişkiliği onlarda görecektir. Çünkü beraber çalıştıkça ve zaman geçirdikçe iyi olacağını düşünüyorum.
Her maç final niteliğinde. Kupa hedefimiz var. Ligde nerede olacağız. Bunun için her maça aynı motivasyon ve konsantre ile çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi bu maç bitti. Hafta sonu ligde evet Fener maçı var. O maça hazırlanacağız. Eksiklikleri ve artıranı görüp Trabzonspor'a yakışır performans sergileyeceğiz. İnşallah bunu başarabiliriz. Güzel bir oyun ve sonuçla oradan ayrılırız." dedi.
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, "Trabzon'un gurur, iftiharı Volkan Ağabeyimizi sanatçımızı değerimizi kaybettik. Sanki aileden birini kaybettik. Ben uyumuyordum. Haberleri görünce şok olmuştum. Volkan ağabeye Allahtan Rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum inşallah mekanı cennet olur" dedi.
Uğurcan Çakır'ın açıklamalarının devamı şu şekilde;
U19 takımımız burada güzel bir galibiyet aldı. Onları kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. İnter zaten Şampiyonlar Liginde favoriydi. Burada iyi mücadele ile muhteşem taraftarla galip gelmeyi başardı.
Bugün de kendimizi kutluyorum. Dönem dönem zaman zaman iyi oynadığımız, geçişler verdiğimiz dakikalar oldu. Takım olarak Fatih hocanın gelmesinden sonra az zaman çalışma fırsatımız vardı. Mili takım arası vardı. Bir kaç oyuncu da milli takımdan eldi. Tam çalışma fırsatı olmadı.
Bodrumspor yeni hocayla iyi çıkış yakaladı. Zor müsabaka bizi bekliyordu. bugün bölüm bölüm hocamızın istediği her şeyi yapmaya çalıştık. Bölüm bölüm yine doğaçlama oynamaya çalıştık. Bunda da Bodrumspor çok iyi sonuçlandırdı. Yarı finale çıktık. Evimizde oynayacağız. Yarı finali kazanıp finalde kupayı kazanmak istiyoruz.
Taraftarlarımızın sabırlı olmalarını bende bekliyorum istiyorum. Ama Trabzon insanı sabırlı değil. Şunu söyleyebilirim. Hem hocanın taktik, sistem anlayışı detaylara hakim olması, bunları gerçekleştirmek için zamana ihtiyacımız var. Mustafa'nın attığı gol tesadüf değildi. Antremanda aynısını çalışıp yaptık. Bu tip şeyler çalışmadan olmuyor.
Trabzonspor'un hak ettiği yerler buralar değil. Ligde kötü performans, kötü mücadele.
İyi olacağız inşallah. Bende taraftarımızdan sabır istiyorum. İnşallah kazanarak sabretmeyi öğretiriz. Hem de oyunda değişkiliği onlarda görecektir. Çünkü beraber çalıştıkça ve zaman geçirdikçe iyi olacağını düşünüyorum.
Her maç final niteliğinde. Kupa hedefimiz var. Ligde nerede olacağız. Bunun için her maça aynı motivasyon ve konsantre ile çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi bu maç bitti. Hafta sonu ligde evet Fener maçı var. O maça hazırlanacağız. Eksiklikleri ve artıranı görüp Trabzonspor'a yakışır performans sergileyeceğiz. İnşallah bunu başarabiliriz. Güzel bir oyun ve sonuçla oradan ayrılırız." dedi.