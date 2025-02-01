Uğurcan Çakır, Kayseri'de devleşti!

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Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Kayserispor ile deplasmanda oynanan maça damga vurdu.
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Kayserispor ile deplasmanda oynanan maça damga vurdu.
Milli file bekçisi, Kayseri'de rakip hücumlara geçit vermedi ve karşılaşmayı 5 kurtarışla tamamladı.
Uğurcan, 0-0 biten karşılaşmada takımının sahadan 1 puanla ayrılmasında önemli rol oynadı.
❌❌Uğurcan Çakır, son dakikada Trabzonspor'u ipten aldı.pic.twitter.com/LGCbj9Hp97
— Sporxtv (@sporxtv) February 1, 2025