Uğurcan Çakır, Kayseri'de devleşti!

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Kayserispor karşılaşmasını 5 kurtarışla tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Uğurcan Çakır, Kayseri'de devleşti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2025 18:17

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Kayserispor ile deplasmanda oynanan maça damga vurdu. 

Milli file bekçisi, Kayseri'de rakip hücumlara geçit vermedi ve karşılaşmayı 5 kurtarışla tamamladı. 

Uğurcan, 0-0 biten karşılaşmada takımının sahadan 1 puanla ayrılmasında önemli rol oynadı.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery