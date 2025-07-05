Uğurcan Çakır, imzayı atmaya hazırlanıyor!

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, kulüpte kalıyor.



Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesine girmesine rağmen Başkan Ertuğrul Doğan, "20 milyon euro verseler de yurt içine satmam" diyerek son noktayı koymuştu. Bu açıklamaların ardından bordo-mavili kulüp, takım kaptanı ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.





30 Haziran'da başlayan yeni sezon hazırlıklarına katılan 29 yaşındaki kalecinin, 2027 yılına kadar devam eden mevcut sözleşmesi uzatılacak. Ayrıca Uğurcan'ın maaşı da ciddi şekilde artırılacak. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 1.2 milyon euro (55 milyon TL) kazanan tecrübeli file bekçisi, bu sezon 120 milyon TL maaş alacak. Böylece maaşı iki katın üzerine çıkmış olacak.



