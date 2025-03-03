Uğurcan Çakır: "Evimize üç puanla dönelim"

Trabzonspor, Konyaspor'u devirerek dış sadaha işk kez kazanmak istiyor. Kaptan Uğurcan Çakır, takım arkadaşlarına seslendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır: 'Evimize üç puanla dönelim'
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03 Mart 2025 08:40
Son güncelleme 03 Mart 2025 08:47
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

"EVİMİZE ÜÇ PUANLA DÖNELİM"

Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır da zorlu maç öncesi takım arkadaşlarına seslendi.

Uğurcan Çakır, "Üç puanla evimize dönerek üzerimizdeki deplasman şanssızlığını kırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda rakibin küme düşme hattından kurtulmak istediğine de dikkat çekildi ve önemli bir 90 dakikanın kendilerini beklediği kaydedildi.

İLK MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI

Sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor evinde 3-2 kazanmıştı. 

 
 

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