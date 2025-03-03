Uğurcan Çakır: 'Evimize üç puanla dönelim'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
"EVİMİZE ÜÇ PUANLA DÖNELİM"
Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır da zorlu maç öncesi takım arkadaşlarına seslendi.
Uğurcan Çakır, "Üç puanla evimize dönerek üzerimizdeki deplasman şanssızlığını kırmalıyız" ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda rakibin küme düşme hattından kurtulmak istediğine de dikkat çekildi ve önemli bir 90 dakikanın kendilerini beklediği kaydedildi.
İLK MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI
Sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor evinde 3-2 kazanmıştı.
"EVİMİZE ÜÇ PUANLA DÖNELİM"
Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır da zorlu maç öncesi takım arkadaşlarına seslendi.
Uğurcan Çakır, "Üç puanla evimize dönerek üzerimizdeki deplasman şanssızlığını kırmalıyız" ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda rakibin küme düşme hattından kurtulmak istediğine de dikkat çekildi ve önemli bir 90 dakikanın kendilerini beklediği kaydedildi.
İLK MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI
Sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor evinde 3-2 kazanmıştı.