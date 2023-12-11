Uğur Meleke: "Ceza olmazsa lig devam etmesin!"

Spor yorumcusu Uğur Meleke, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması hakkında konuştu.

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Uğur Meleke: 'Ceza olmazsa lig devam etmesin!'
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11 Aralık 2023 23:14
Spor yorumcusu Uğur Meleke, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması hakkında konuştu.

beIN Sports ekranlarında konuşan Meleke'nin açıklamaları şu şekilde;

"LİG DEVAM ETMESİN!"

"Hangi marka değerinden bahsediyorsunuz Türkiye'de? Play-off ile falan düzelecek bir değer mi bu? Senin en değerli hakemini saha içinde dövdüler! Bu organize örgütlü saldırıdır. Çete saldırısı bu resmen. Bunu 6222 ile kısıtlayamazsın. Bu saldırı cezasız kalırsa bu lig devam etmesin!"

"YA TERÖRİST YA YÖNETİCİ"

"Sporcular olayın bilincinde. Ortada ne zaman şiddet var, bakıyorsunuz ya yönetici profili ya da terörist profili. Böyle insanlar Türk futbolundan temizlenmeli."

"DURDURUN FUTBOLU İNECEK VAR"

 "Bu kaçıncı hadise? 'Durdurun futbolu inecek var' durumundayız. Bu şekilde can güvenliğiniz yokken sahaya çıkmayın arkadaş."
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