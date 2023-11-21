Ugarte: 'Ben hayvanım, ölmek istedim!'

Arjantin ile Uruguay arasında oynanan ve yaşanan tartışmaların damga vurduğu maçla ilgili yeni bir açıklama geldi.Uruguaylı Manuel Ugarte, maç içerisinde Arjantin'den Rodrigo De Paul'e yaptığı hareket nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi.Ugartededi.22 yaşındaki futbolcu ayrıca,sözlerini sarf etti.Karşılaşmada yaşanan bir tartışma sırasında Uruguay'dan Manuel Ugarte'nin De Paul'a "Sadece Messi'ye oral seks yaparsın" şeklindeki sözü ve hareketinin ortalığın gerilmesine yol açtığı öne sürülmüştü.Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan maçta Uruguay, 41. dakikada Ronald Araujo ve 87. dakikada Darwin Nunez'in golleriyle Arjantin'i 2-0 mağlup etmişti.