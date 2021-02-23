UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

IFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Dinamo Zagreb ile Krasnodar arasında oynanacak maçta düdük çalacak

Haber; AA
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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23 Şubat 2021 15:32
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Rusya'nın Krasnodar takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda 25 Şubat Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. 

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak



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