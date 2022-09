UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta yarın başlayacak.



Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda 5. hafta maçları, 22-24 Eylül tarihlerinde oynanacak.



C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, yarın saat 21.45'te Lüksemburg'u konuk edecek.



UEFA Uluslar Ligi 5. hafta programı (TSİ) şöyle:



22 Eylül Perşembe:



A Ligi



1. Grup:



21.45 Hırvatistan-Danimarka

21.45 Fransa-Avusturya



4. Grup:



21.45 Polonya-Hollanda

21.45 Belçika-Galler



C Ligi



1. Grup:



21.45 Litvanya-Faroe Adaları

21.45 Türkiye-Lüksemburg



3. Grup:



17.00 Kazakistan-Belarus

21.45 Slovakya-Azerbaycan



D Ligi



1. Grup:



19.00 Letonya-Moldova

21.45 Lihtenştayn-Andorra



23 Eylül Cuma:



A Ligi



3. Grup:



21.45 İtalya-İngiltere

21.45 Almanya-Macaristan



B Ligi



3. Grup:



21.45 Finlandiya-Romanya

21.45 Bosna Hersek-Karadağ



C Ligi



4. Grup:



19.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya

21.45 Bulgaristan-Cebelitarık



D Ligi



2. Grup:



19.00 Estonya-Malta



24 Eylül Cumartesi:



A Ligi



2. Grup:



21.45 İspanya-İsviçre

21.45 Çekya-Portekiz



B Ligi



1. Grup:



16.00 Ermenistan-Ukrayna

21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti



2. Grup:



21.45 İsrail-Arnavutluk



4 .Grup:



19.00 Slovenya-Norveç

21.45 Sırbistan-İsveç



C Ligi



2. Grup:



19.00 Kuzey İrlanda-Kosova

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ