UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonu UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçları, 22-24 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor
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21 Eylül 2022 15:33
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda 5. hafta maçları, 22-24 Eylül tarihlerinde oynanacak.

C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, yarın saat 21.45'te Lüksemburg'u konuk edecek.

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta programı (TSİ) şöyle:

22 Eylül Perşembe:

A Ligi

1. Grup:

21.45 Hırvatistan-Danimarka
21.45 Fransa-Avusturya

4. Grup:

21.45 Polonya-Hollanda
21.45 Belçika-Galler

C Ligi

1. Grup:

21.45 Litvanya-Faroe Adaları
21.45 Türkiye-Lüksemburg

3. Grup:

17.00 Kazakistan-Belarus
21.45 Slovakya-Azerbaycan

D Ligi

1. Grup:

19.00 Letonya-Moldova
21.45 Lihtenştayn-Andorra

23 Eylül Cuma:

A Ligi

3. Grup:

21.45 İtalya-İngiltere
21.45 Almanya-Macaristan

B Ligi

3. Grup:

21.45 Finlandiya-Romanya
21.45 Bosna Hersek-Karadağ

C Ligi

4. Grup:

19.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya
21.45 Bulgaristan-Cebelitarık

D Ligi

2. Grup:

19.00 Estonya-Malta

24 Eylül Cumartesi:

A Ligi

2. Grup:

21.45 İspanya-İsviçre
21.45 Çekya-Portekiz

B Ligi

1. Grup:

16.00 Ermenistan-Ukrayna
21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti

2. Grup:

21.45 İsrail-Arnavutluk

4 .Grup:

19.00 Slovenya-Norveç
21.45 Sırbistan-İsveç

C Ligi

2. Grup:

19.00 Kuzey İrlanda-Kosova
21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan

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