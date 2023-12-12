UEFA'dan Türk hakemlere görev!

UEFA, Türk hakemler Atilla Karaoğlan ile Arda Kardeşler'e Avrupa maçlarında görevlendirdi.
UEFA'nın açıklamasına göre, Avrupa Ligin'de oynanacak Rennes - Villarreal maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Konferans Ligi'nde oynanacak S.Bratistlava - O.Ljubljana maçında ise Arda Kardeşler düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, Avrupa Ligin'de oynanacak Rennes - Villarreal maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Konferans Ligi'nde oynanacak S.Bratistlava - O.Ljubljana maçında ise Arda Kardeşler düdük çalacak.
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