UEFA'dan Türk hakemlere görev!

UEFA, Türk hakemler Atilla Karaoğlan ile Arda Kardeşler'e Avrupa maçlarında görev verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA'dan Türk hakemlere görev!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2023 16:08
UEFA, Türk hakemler Atilla Karaoğlan ile Arda Kardeşler'e Avrupa maçlarında görevlendirdi.

UEFA'nın açıklamasına göre, Avrupa Ligin'de oynanacak Rennes - Villarreal maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Konferans Ligi'nde oynanacak S.Bratistlava - O.Ljubljana maçında ise Arda Kardeşler düdük çalacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery