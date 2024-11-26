UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev!

FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, Fransa temsilcisi Monaco ile Portekiz'in Benfica takımı arasında 27 Kasım Çarşamba günü yapılacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Monako'da TSİ 17.00'de oynanacak müsabakada Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransa Futbol Federasyonundan Abdelkader Faouzi Benchabane olacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Monako'da TSİ 17.00'de oynanacak müsabakada Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransa Futbol Federasyonundan Abdelkader Faouzi Benchabane olacak.