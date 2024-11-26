UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev!

FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, Monaco ile Benfica takımı arasında yapılacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev!
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26 Kasım 2024 14:56
FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, Fransa temsilcisi Monaco ile Portekiz'in Benfica takımı arasında 27 Kasım Çarşamba günü yapılacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Monako'da TSİ 17.00'de oynanacak müsabakada Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransa Futbol Federasyonundan Abdelkader Faouzi Benchabane olacak.

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