UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber

UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 3 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 2 maça düşürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber
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08 Nisan 2024 17:58
Son güncelleme 08 Nisan 2024 19:14
 UEFA, Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verdiği 3 maç deplasman bileti satışından men cezasının bir maçını erteledi.

UEFA Temyiz Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 2 maçlık bilet satışından men ve 80 bin avro para cezası onandı.

Sarı-lacivertlilerin bir maçlık cezasının ise 2 yıl boyunca ertelenmesi kararlaştırıldı.

UEFA, Union Saint-Gilloise maçında "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemler ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçeleriyle Fenerbahçe'ye ceza vermişti.

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