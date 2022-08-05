UEFA'dan Fenerbahçe'ye ertelemeli ceza!

UEFA, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.



Fenerbahçe, kısmi seyircisiz oynama cezasının 2 yıl denemeye tabi şekilde ertelemeli olduğunu ilan etti.

İşte UEFA'dan yapılan açıklama:



"Karar:



1. Fenerbahçe Spor Kulübü, uygunsuz davranışları nedeniyle uyarılacak.



2. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ev sahibi kulüp olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakası maçında en az 5.000 koltuktan oluşacak bir kısmen kapatılacaktır. Ayrıca, 50.000 euro para cezası verilecektir. Cezanın sebebi nesnelerin atılması, saldırgan ve kışkırtıcı bir tezahüratın yapılmasıdır."





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