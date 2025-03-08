UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A3 Grup müsabakalarında görev alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev
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08 Mart 2025 14:24
FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A3 Grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cansu Tiryaki, Hırvatistan'da gerçekleştirilecek UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A3 Grup maçlarında görev üstlenecek.

Esra Arıkboğa ise söz konusu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.


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