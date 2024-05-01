UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı perşembe günü oynanacak maçlarla başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
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01 Mayıs 2024 14:14
Son güncelleme 01 Mayıs 2024 14:15
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları, perşembe günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 22.00'de başlayacak mücadelelerde Olimpik Marsilya (Fransa) ile Atalanta (İtalya), Roma (İtalya) ile de Bayer Leverkusen (Almanya) karşı karşıya gelecek.

Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.

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