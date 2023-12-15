UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları tamamlandı.

Organizasyondaki 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Union Saint-Gilloise (Belçika)-Liverpool (İngiltere): 2-1



LASK (Avusturya)-Toulouse (Fransa): 1-2



Rennes (Fransa)-Villarreal (İspanya): 2-3



Panathinaikos (Yunanistan)-Maccabi Haifa (İsrail): 1-2



Roma (İtalya)-Sheriff (Moldova): 3-0



Slavia Prag (Çekya)-Servette (İsviçre): 4-0



Bayer Leverkusen (Almanya)-Molde (Norveç): 5-1



Karabağ (Azerbaycan)-Hacken (İsveç): 2-1



West Ham United (İngiltere)-Freiburg (Almanya): 2-0



Olympiakos (Yunanistan)-Backa Topola (Sırbistan): 5-2



Ajax (Hollanda)-AEK (Yunanistan): 3-1



Brighton Hove Albion (İngiltere)-Olimpik Marsilya (Fransa): 1-0



Real Betis (İspanya)-Rangers (İskoçya): 2-3



Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)-Sparta Prag (Çekya): 1-3



Sporting Lizbon (Portekiz)-Sturm Graz (Avusturya): 3-0



Rakow (Polonya)-Atalanta (İtalya): 0-4



Bu sonuçların ardından, gruplarını ilk sırada bitiren Liverpool (İngiltere), Villarreal (İspanya), Slavia Prag (Çekya), Bayer Leverkusen (Almanya), West Ham United (İngiltere), Brighton Hove Albion (İngiltere), Rangers (İskoçya) ve Atalanta (İtalya) son 16 turuna kaldı.



Gruplarını 2. sırada tamamlayan Toulouse (Fransa), Rennes (Fransa), Roma (İtalya), Karabağ (Azerbaycan), Freiburg (Almanya), Olimpik Marsilya (Fransa), Sparta Prag (Çekya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmek için play-off'larda mücadele edecek.



Gruplarını 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Union Saint-Gilloise (Belçika), Maccabi Haifa (İsrail), Servette (İsviçre), Molde (Norveç), Olympiakos (Yunanistan), Ajax (Hollanda), Real Betis (İspanya) ve Sturm Graz (Avusturya) ise UEFA Konferans Ligi son 16 turuna yükselmek için play-off'larda oynayacak.



Kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak.





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