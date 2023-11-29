UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları, 30 Kasım Perşembe günü yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, 8 grupta 16 maç oynanacak.
5. hafta maçlarının programı şöyle:
20.45 Freiburg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)
20.45 Backa Topola (Sırbistan) - West Ham United (İngiltere)
20.45 AEK (Yunanistan) - Brighton Hove Albion (İngiltere)
20.45 Sparta Prag (Çekya) - Real Betis (İspanya)
20.45 Atalanta (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
20.45 Sturm Graz (Avusturya) - Rakow (Polonya)
20.45 Maccabi Haifa (İsrail) - Rennes (Fransa)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Ajax (Hollanda)
23.00 Rangers (İskoçya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Liverpool (İngiltere) - LASK (Avusturya)
23.00 Toulouse (Fransa) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 Villarreal (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)
23.00 Servette (İsviçre) - Roma (İtalya)
23.00 Sheriff (Moldova) - Slavia Prag (Çekya)
23.00 Molde (Norveç) - Karabağ (Azerbaycan)
23.00 Hacken (İsveç) - Bayer Leverkusen (Almanya)
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, 8 grupta 16 maç oynanacak.
5. hafta maçlarının programı şöyle:
20.45 Freiburg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)
20.45 Backa Topola (Sırbistan) - West Ham United (İngiltere)
20.45 AEK (Yunanistan) - Brighton Hove Albion (İngiltere)
20.45 Sparta Prag (Çekya) - Real Betis (İspanya)
20.45 Atalanta (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
20.45 Sturm Graz (Avusturya) - Rakow (Polonya)
20.45 Maccabi Haifa (İsrail) - Rennes (Fransa)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Ajax (Hollanda)
23.00 Rangers (İskoçya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Liverpool (İngiltere) - LASK (Avusturya)
23.00 Toulouse (Fransa) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 Villarreal (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)
23.00 Servette (İsviçre) - Roma (İtalya)
23.00 Sheriff (Moldova) - Slavia Prag (Çekya)
23.00 Molde (Norveç) - Karabağ (Azerbaycan)
23.00 Hacken (İsveç) - Bayer Leverkusen (Almanya)
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