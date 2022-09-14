UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta başlıyor

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları 15 Eylül Perşembe günü oynanacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olacak.



H Grubu'ndaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak.



UEFA, A Grubu'nda oynanması planlanan Arsenal-PSV maçını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelemişti.



İkinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



19.45 Midtjylland (Danimarka)-Lazio (İtalya)



19.45 Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya)



19.45 Sheriff (Moldova)-Manchester United (İngiltere)



19.45 Real Sociedad (İspanya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)



19.45 Olympiakos (Yunanistan)-Freiburg (Almanya)



19.45 Karabağ (Azerbaycan)-Nantes (Fransa)



19.45 Trabzonspor-Kızılyıldız (Sırbistan)



19.45 Monaco (Fransa)-Ferencvaros (Macaristan)



22.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zürih (İsviçre)



22.00 Rennes (Fransa)-Fenerbahçe



22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)



22.00 Roma (İtalya)-HJK Helsinki (Finlandiya)



22.00 Real Betis (İspanya)-Ludogorets (Bulgaristan)



22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Malmö (İsveç)



22.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)





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