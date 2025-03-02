İtalya Serie A'nın 27. hafta maçında Udinese, Parma'yı konuk etti.
Blueenergy Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Udinese, 1-0'lık skorla kazandı.
Udinese'ye galibiyeti getiren golü 38. dakikada penaltıdan Florian Thauvin kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Udinese, puanını 39'a yükseltti. Parma, 23 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Udinese, Lazio deplasmanına gidecek. Parma, Torino'yu konuk edecek.
Udinese, penaltıdan üç puanı aldı
İtalya Serie A'nın 27. hafta maçında Udinese, sahasında Parma'yı 1-0 mağlup etti.
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02 Mart 2025 00:42
İtalya Serie A'nın 27. hafta maçında Udinese, Parma'yı konuk etti.
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