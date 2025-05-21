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U19'da şampiyon Trabzonspor oldu!

Trabzonspor U19 Takımı, Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek U19 Elit A Ligi'nde son 5 yılda 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

calendar 21 Mayıs 2025 14:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
U19'da şampiyon Trabzonspor oldu!
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Trabzonspor'un gençleri U19 Elit A Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

Bordo mavililer, son 5 yılda 3. kez mutlu sona ulaştı.

Kayseri'de oynanan karşılaşmanın 5. dakikasında Ömer Faruk Duymaz ile öne geçen bordo-mavililer, 32. dakikada Taha Emre İnce'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdürerek mücadeleyi 3-1 kazandı ve şampiyonluğunu perçinledi.

Trabzonspor U19 Takımı, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında puan kaybetmesiyle birlikte bordo-mavililer, U19 Elit Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.

 


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