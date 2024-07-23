U16 Kadın Milli Voleybol Takımı, Romanya'ya set vermedi

16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası ilk maçında Türkiye, Romanya'yı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U16 Kadın Milli Voleybol Takımı, Romanya'ya set vermedi
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23 Temmuz 2024 20:51
Bulgaristan'da düzenlenen Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-14, 25-15, 25-20'lik setlerle mağlup etti.

Şampiyonaya galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında yarın saat 16.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.

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