U16 Kadın Milli Voleybol Takımı, Romanya'ya set vermedi

Bulgaristan'da düzenlenen Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-14, 25-15, 25-20'lik setlerle mağlup etti.
Şampiyonaya galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında yarın saat 16.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-14, 25-15, 25-20'lik setlerle mağlup etti.
Şampiyonaya galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında yarın saat 16.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.
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