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Tyreke Evans, Warriors ile çalışacak!

Golden State Warriors'ın, NBA'e dönüş yolunda çalışmalarını sürdüren serbest oyuncu Tyreke Evans ile çalışacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, NBA'e dönüş yolunda çalışmalarını sürdüren serbest oyuncu Tyreke Evans ile çalışacağı bildirildi.

Yakın zamanda Milwaukee Bucks ile bir araya gelmiş olan Evans için Warriors, NBA'de tekrar yer almasına izin verildiğinden beri buluştuğu ikinci takım olacak.

Evans, NBA'in uyuşturucu politikasını ihlal ettiği için 2018-19 sezonunun ardından uzaklaştırma cezası almış, ancak Şubat ayı ortasında tekrar katılımına izin verilmişti.

Evans, NBA'de oynadığı son sezonda Indiana Pacers formasıyla 69 maçta forma giyerek, 20.3 dakikada 10.2 sayı ortalamasıyla oynamıştı.


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