⁠Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, bu yıl düzenlenecek Para Tekvando Dünya Şampiyonası, 21 Yaş Altı Ümitler Dünya Şampiyonası ve Plaj Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi için başvuruda bulunduklarını belirterek, bu organizasyonlara en iyi şekilde ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.



Tanrıkulu, Adana'da düzenlenen Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, poomsaenin tekvandonun temeli olduğunu aktardı.



Poomsae branşına federasyon olarak çok önem verdiklerini vurgulayan Tanrıkulu, göreve geldikten sonraki 4-5 aylık süreçte ikinci kez Türkiye Şampiyonası'nı organize ettiklerini dile getirdi.



Tanrıkulu, şampiyonada derece elde eden sporcuların milli takımda görev alacağını belirterek, "Sporcularımız milli takımda geliştikten sonra bu yıl yapılacak olan Tekvando Poomsae Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazanacaklar." dedi.



- "Yaptığımız organizasyona tam puan verdiler"



Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın geçen ay Antalya'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Tanrıkulu, 8 gün süren organizasyonda 59 ülkeden 1700'ü yabancı 3 bine yakın sporcunun yarıştığını ifade etti.



Bahri Tanrıkulu, organizasyona çok güzel bir ev sahipliği yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:



"Avrupa standartlarının çok üstünde bir organizasyon gerçekleştirdik. Geçen yıl 2 Avrupa Şampiyonası'na gittim ama Antalya'da ev sahipliği yaptığımız organizasyon çok daha güzeldi. Yurt dışından gelen gerek sporcu, gerek antrenörlerden çok olumlu geri dönüşler aldık. Yaptığımız ankette hepsinden tam puan aldığımızı gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Avrupa Tekvando Federasyonu ve Dünya Tekvando Federasyonundan yetkililer geldi. Yaptığımız organizasyona tam puan verdiler."



- "En güzel şekilde ev sahipliği yapacağız"



Bu yıl düzenlenecek 3 büyük turnuvanın Türkiye'de yapılmasına talip olduklarını anlatan Tanrıkulu, "Bunlarla ilgili resmi yazışmalarımızı ocak ayı itibarıyla yaptık. Sonuçlar bu ay içinde belli olacak. Bunlardan bir tanesi Para Tekvando Dünya Şampiyonası. Bunu İstanbul'da gerçekleştirmek istediğimizi söyledik. Bununla ilgili beklenti içerisindeyiz." diye konuştu.



Tanrıkulu, 21 Yaş Altı Ümitler Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için de başvuruda bulunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Şu anda buna başvuran 3 ülke var. Umut ediyoruz ki 21 Yaş Altı Ümitler Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'ye alacağız ve Antalya'daki bir salona vermek istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü en son 2005 yılında 21 Yaş Altı Ümitler Dünya Şampiyonası İzmir'de yapıldı. Yaklaşık 20 yıl sonra tekrardan Antalya'da bu organizasyonu gerçekleştirmek istiyoruz. Yine Antalya'da Plaj Tekvando Avrupa Şampiyonası'na talip olduk. Bunu yine bize vereceklerini düşünüyoruz. Bu organizasyonları alırsak en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Sporcularımız evlerinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışma imkanı bulmuş olacaklar."



