Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı koşuldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.



Türkiye Motosiklet Federasyonunca Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe belediyelerinin desteğiyle organize edilen şampiyonaya katılan 80 sporcu, 750 metre uzunluğundaki Kartepe Enduro ve Motocross Parkuru'nda yarıştı.



Kartepe Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde "Süper Enduro GP, Enduro Prestij, Enduro Usta, Enduro Hobi, Enduro Genç ve Enduro Veteran" kategorilerinde yapılan şampiyonada sporcular, zorlu engelleri geçmeye çalıştı.



Yarışlara motosiklet tutkunları da yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli ve çevre illerden gelen seyirciler, parkurun çevresini doldurdu.



Yarışma sonunda "Süper Enduro GP" kategorisinde Aykut Kızıltan birinci olurken, Rafet Karakuş ikinci, Arif Şişman üçüncü sırayı aldı.



Kategorilerine göre dereceye giren diğer sporcular ise şöyle:



Enduro Veteran: Recep Bahadır Çaktı, Aydın Kırdar, Savaş Serim



Enduro Hobi: Gökhan Gökçe, Kayra Yurtsever, Osman Karatepe,



Enduro Usta: Aykut Kızıltan, Arif Şişman, Murat Can Köse



Enduro Genç: Mustafa Resul Kurtuluş, Mert Koç, Kadirhan Kocabaş



Enduro Prestij: Rafet Karakuş, Mehmet Emin Musaoğlu, Nurdoğan Kuzu.



Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.



