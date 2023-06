Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı sona erdi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programındaki Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Eskişehir Rallisi tamamlandı.



Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) ev sahipliğindeki organizasyonda, 67 otomobil ve 134 sporcu iki gün boyunca toplam uzunluğu 373,80 kilometre olan asfalt zeminli parkurda 8 özel etapta mücadele etti.



Rallinin genel klasman birincisi GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı oldu. Ekip aynı zamanda Sınıf 2 birinciliğini de kazandı. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay yarışı ikinci sırada tamamladı. Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener ise genel klasman üçüncüsü aynı zamanda Sınıf 3 ve genç pilotlar birincisi olarak podyuma çıktı.



İki gün boyunca saniyelerin konuştuğu ve tüm kategorilerde büyük çekişmeye sahne olan rallinin markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye, takımlar birincisi de GP Garage My Team oldu.



Masters kategoride birinciliği kazanan GP Garage My Team'den Uğur Soylu oldu. İkinciliği Neo Motorspor'dan Ogün Okat, üçüncülüğü de GP Garage My Team'den Erhan Akbaş elde etti.



Rallinin Sınıf 4 ve iki çeker birincisi GP Garage My Team'den Buğra Can Kılıç-Yusuf Çalık, Sınıf N birincisi aynı takımdan Sinan Soylu-Özgür Akdağ, Sınıf 5 birincisi BC Vision Motorsport'tan Tuncer Sancaklı-Asena Sancaklı oldu.



Kadın pilotlar birinciliğini Neo Motorspor'dan Sevgi Aktürk ve kadın co-pilotlar birinciliğini Asena Sancaklı elde etti. Genç co-pilot birincisi de Sevgi Aktürk ile yarışan Begüm Uludağ oldu.



Yarışın klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanı ve kategori 2 birinciliğini Parkur Racing'den Kerim Tar-Efe Ersoy kazandı. İkinci Castrol Ford Team Türkiye'den Kemal Gamgam-Orkun Demir ve üçüncü Tan-Selda Çağlayan çifti podyumu tamamlayan ekipler oldu. Çağlayan çifti aynı zamanda kategori 1 birinciliğini de elde etti. Selda Çağlayan historic klasmanı kadın co-pilot birinciliği ödülünü de kazandı.



Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası klasmanında Neo Motorspor'dan Ahmet Keskin-Kerem Deveci, genel klasman ve kategori 3'de ilk sırada yer aldı.



Genel klasman ikinciliği ve kategori 2 birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye'den Erdem İlbaylı-Soner Çevik kazandı. Genel klasman üçüncüsü Serdar Kaan Yalçın-Güray Akgün, kategori 1'de Kaan Kara-Taner Kara ve kategori 4'te de Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken kupayı ilk sırada tamamlayan ekipler oldu.



Kadın pilotlar birincisi kızı Zeynep Tümerkan ile beraber yarışan Çiğdem Tümerkan olurken, kadın co-pilotlar birinciliğini Sinan Yardımedici-Cansu Açar çifti aldı.



Yarışların ardından Odunpazarı tarihi evler bölgesinde düzenlenen finiş seremonisiyle sporculara kupaları verildi.



Törene Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ve çok sayıda vatandaş katıldı.





