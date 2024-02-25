Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda dereceler belli oldu

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nın 1. etabında, erkekler ve kadınlar 10 top müsabakaları tamamlandı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'daki Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, dereceye giren sporcular şöyle:
Erkekler: 1. Samet Değirmenci, 2. Saki Kanatlar, 3. Sami Köylü, 3. Onur Yıldırım
Kadınlar: 1. Sinem Kökten, 2. Verda Çınık, 3. Ecem Avcı, 3. İrem Parlar
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'daki Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, dereceye giren sporcular şöyle:
Erkekler: 1. Samet Değirmenci, 2. Saki Kanatlar, 3. Sami Köylü, 3. Onur Yıldırım
Kadınlar: 1. Sinem Kökten, 2. Verda Çınık, 3. Ecem Avcı, 3. İrem Parlar
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU