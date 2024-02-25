Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda dereceler belli oldu

Ankara'da düzenlenen Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda organizasyonun 1. etabında, 10 top disiplininde erkeklerde Samet Değirmenci, kadınlarda Sinem Kökten birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda dereceler belli oldu
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25 Şubat 2024 23:23
Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nın 1. etabında, erkekler ve kadınlar 10 top müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'daki Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler: 1. Samet Değirmenci, 2. Saki Kanatlar, 3. Sami Köylü, 3. Onur Yıldırım

Kadınlar: 1. Sinem Kökten, 2. Verda Çınık, 3. Ecem Avcı, 3. İrem Parlar

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