Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den getirdiği yıldız futbolcu Mauro Icardi, 2022 yılında futbol performansından ziyade eşi Wanda Nara ile olan ilişkisiyle damga vurmuştu. Bu nedenle Arjantinti yıldız, Google 2022'nin en çok aranan kelimeleri listesinde ilk sırada yer aldı.



Dünyanın en büyük arama motoru Google 2022'nin en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı. Günde 9 milyardan fazla aramanın yapıldığı platformda en çok merak edilenler isimler arasında birbirinden önemli isimler yer alırken zirveyi Galatasaray'da forma giyen Icardi oldu. Futbol performansı kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Icardi'yi takım arkadaşı Mertens takip etti.



En çok aranan isim Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den getirdiği Mauro Icardi oldu. Icardi sporcu kimliğinin yanısıra partneri Wanda Nara'yla olan ilişkisi nedeniyle de merak konusuydu.



Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da merak edilen üçüncü isimken Mertens, Joao Pedro, Dele Alli ve Maxi Gomez diğer isimler oldu.



En fazla aratılan isimler şöyle:



1-Icardi

2-Ece Erken

3-Şinasi Yüzbaşıoğlu

4-Mertens

5-Joao Pedro

6-Gülşen

7-Dele Alli

8-Halis Serbest

9-Ümit Özdağ

10-Maxi Gomez



Trafik kazasında ölen futbolcu Ahmet Çalık vefat konusunda en büyük merak konusu oldu.



Sıralama şu şekilde:



1-Ahmet Çalık

2-Cüneyt Arkın

3-Fatma Girik

4-Billur Kalkavan

5-İlhan İrem

6-Enes Kara

7-Civan Canova

8-Kraliçe Elizabeth

9-Ayberk Pekçan

10-Onur Şener



Merak edilen yerlerin zirvesinde Faroe Adaları yer aldı. Faroe Adaları milli takımı, Türkiye milli takımını 2 - 1 yenmişti.









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