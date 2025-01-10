Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları sona erdi. Trabzonspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Onvo Antalyaspor, haftayı lider tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları sona erdi
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10 Ocak 2025 00:15
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları sona erdi.

Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

A Grubu'nda Trabzonspor, B Grubu'nda Gaziantep FK, C Grubu'nda TÜMOSAN Konyaspor ve D Grubu'nda Onvo Antalyaspor, haftayı lider kapattı.

Kupanın ilk haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar, oluşan puan ve 2. haftanın programı şöyle:

- A Grubu:

MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 1-0

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 3-0

- B Grubu:

Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1

Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 4-0

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

- C Grubu:

ikas Eyüpspor-Boluspor: 1-0

Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-2

Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1

- D Grubu:

Net Global Sivasspor-Beşiktaş: 0-1

Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: 3-1

Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: 4-4

 

- Puan durumu:

A Grubu:

  O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 1 1 0 0 3 0 3 3
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 1 1 0 0 1 0 1 3
3.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 1 0 1 1 0 1
4.İSKENDERUNSPOR A.Ş. 1 0 1 0 1 1 0 1
5.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 0 0 1 0 1 -1 0
6.CORENDON ALANYASPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
B Grubu:

  O G B M A Y AV P
1.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1 1 0 0 4 0 4 3
2.FENERBAHÇE A.Ş. 1 1 0 0 3 0 3 3
3.GÖZTEPE A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
4.ERZURUMSPOR FK 1 0 0 1 0 1 -1 0
5.KASIMPAŞA A.Ş. 1 0 0 1 0 3 -3 0
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 1 0 0 1 0 4 -4 0
C Grubu:

  O G B M A Y AV P
1.TÜMOSAN KONYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
2.İKAS EYÜPSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
3.GALATASARAY A.Ş. 1 0 1 0 2 2 0 1
4.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 1 0 1 0 2 2 0 1
5.AHLATCI ÇORUM FK 1 0 0 1 0 1 -1 0
6.BOLUSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
D Grubu:

  O G B M A Y AV P
1.ONVO ANTALYASPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
3.SİPAY BODRUM FK 1 0 1 0 4 4 0 1
4.KIRKLARELİSPOR 1 0 1 0 4 4 0 1
5.NET GLOBAL SİVASSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
6.KOCAELİSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
 

- 2. hafta:

- A Grubu:

İskenderunspor-Trabzonspor

Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

- B Grubu:

Fenerbahçe-Erzurumspor FK

Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa

Göztepe-Gaziantep FK

- C Grubu:

Boluspor-Galatasaray

RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor

- D Grubu:

Beşiktaş-Kırklarelispor

Kocaelispor-Net Global Sivasspor

Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor

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