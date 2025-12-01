Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun hakemleri belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2 Aralık Salı ve 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupada yarın ve 3 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
2 Aralık Salı günü
13.00 Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Gültekin
15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor: Fatih Tokail
18.00 Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Turtay
20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Emre Kargın
3 Aralık Çarşamba:
13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol: Burak Pakkan
13.30 ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor: Davut Dakul Çelik
13.30 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer: Erdem Mertoğlu
13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK: Yusuf Adnan Kendirciler
13.30 Muğlaspor-Sipay Bodrum FK: Oğuzhan Gökçen
15.30 Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Melih Aldemir
18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe: Burak Olcar
20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor: Gürcan Hasova
