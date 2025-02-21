Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da başladı

Trabzon'da 599 sporcunun katılımıyla düzenlenen karate şampiyonası, mehteran ve horon gösterileriyle açıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da başladı
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21 Şubat 2025 23:30

2025 Türkiye Karate Şampiyonası, 599 sporcunun katılımıyla Trabzon'da başladı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki şampiyonanın açılış töreninde yaptığı konuşmada sporun ve sporcunun önemine değindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da bireysel ve takım sporlarının yapıldığına işaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, şampiyonada 44 ilden 599 sporcunun büyükler, işitme engelliler, para karate ve veteranlar kategorilerinde mücadele edeceği bilgilerini verdi.

Federasyonu başkanı Ercüment Taşdemir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle organizasyonları Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Vali Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ve Arıcıoğlu ile şampiyonaya destek verenlere plaket takdim etti.

Mehteran takımı, horon ve kolbastı ekiplerinin sahne aldığı açılış töreni, sporcuların gösterileriyle tamamlandı. 

Şampiyona, 23 Şubat Pazar günü sona erecek.


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