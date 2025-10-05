05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
1-247'
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
0-020'
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
1-2DA
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
1-046'
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-175'
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
2-0DA
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
1-017'
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-190'
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1DA
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda Kadın Golbol Milli Takımı finalde İsrail'i 10-3 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

calendar 05 Ekim 2025 18:42 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 18:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda finalde İsrail'i yenerek altın madalya kazandı.
 
Finlandiya'nın Lathi kentindeki organizasyonda milli takım, finalde İsrail'i 10-3 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
 
Kadın Golbol Milli Takımı üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
 
Şampiyonada 52 gol atan milli takım kaptanı Sevda Altunoluk, "gol kraliçesi" oldu.
 
Kadın milliler, Paris 2024'te finalde yine İsrail'i yenerek paralimpik oyunlarında üst üste üçüncü kez altın madalya kazanmıştı.
 
ÇİFTE ŞAMPİYONLUK
 
Finlandiya'daki organizasyonda finalde Ukrayna'yı 4-3 yenen Erkek Golbol Milli Takımı, 2015'ten sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olmuştu.
 
Türkiye böylece 2025 Avrupa Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde zirvede yer aldı.
 
Milliler, daha önce 2015'te çifte şampiyonluk yaşamıştı.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.