Türkiye, Gençler 5'li Beyzbol Dünya Kupası'nı 4. sırada tamamladı

Ankara'da düzenlenen Gençler 5'li Beyzbol Dünya Kupası'ndaki 3'üncülük maçında Türkiye, Meksika'ya 2-1 yenildi.



Gençler kategorisinde ilk kez organize edilen 5'li Beyzbol Dünya Kupası'nın son gününde 3'üncülük karşılaşması oynandı.



Milli takım, Yenimahalle Spor Tesisleri'nde yapılan mücadelede 1-0 öne geçti ancak Meksika sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Türkiye Gençler 5'li Beyzbol Milli Takımı Teknik Direktörü Mayide Çakaloğlu Aşçı, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ilk kez düzenlenen bir organizasyonda yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Bu turnuvayı madalya veya kupayla taçlandıramadık ama bundan sonraki Dünya Kupaları'nda, olimpiyatlarda hedefimiz, ülkemize madalya ve kupa kazandırmak. Yeni bir branş olduğu için ilk deneyimdi. Bütün ülkeleri aynı anda tanıdık, daha önce hiçbir rakibimizi görmemiştik. 12 ülke arasında da ilk 4'e girmek büyük bir gurur. Bundan sonra altyapıya daha önem vererek çalışmalarımızı daha fazla yapacağız. Bu tecrübe bize önümüzü ve nasıl bir yol izleyeceğimizi gösterdi. Durmayacağız, çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Organizasyonda yer aldıkları için gurur duyduklarını dile getiren takım kaptanı Mehmet Sadık Topçu ise "Türkiye ve federasyon olarak ilk defa böyle büyük bir organizasyonu yapma hakkı aldık. Çok güzel bir atmosfer. Dünyanın en iyi 12 takımı arasında ilk 4'e girmek büyük bir gurur. 3'üncülük maçına çıktık. Elimizden gelenin fazlasını yaptığımızı düşünüyorum. Güzel bir maç geçirdik ama olmadı. Takımımı da karşı takımı da tebrik ediyorum. Diğer ülkelerin 15 senedir yaptığı bir sporu biz 2 senedir yapıyoruz. Bu nedenle ilk 4'e girmek bizim için büyük bir başarı." yorumunu yaptı.



