Türkiye - Ermenistan: 11'ler

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.Yeni Eskişehir Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.Mert; Zeki, Merih, Çağlar, Cenk Özkaçar; İsmail, Orkun, Hakan; Kerem, Cengiz, Barış Alper.Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Halil İbrahim Dervişoğlu, Yusuf Sarı, Abülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Onur Bulut, Bertuğ Yıldırım, Salih Uçan, Mert MüldürChanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan.A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edilmişti.UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 617. müsabakaya çıkacak.Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 337'si resmi, 279'u özel toplam 616 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı.Milli takım, 263'ü deplasmanda, 270'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 839 gol attı, kalesinde 880 gol gördü.Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 616 karşılaşmanın 533'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Ay-yıldızlı ekip Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.Grupta iki maçı eksik olan Hırvatistan ile 4 karşılaşmayı geride bırakan Galler ise 4'er puana sahip. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de karşılaşacağı Ermenistan ile tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek.Ay-yıldızlı ekip Ermenistan ile oynadığı tamamı resmi olan 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı.Milli Takım, rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde ise 1 gole izin verdi.Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay-yıldızlı ekip Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamladı.Milli takım 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bildi.A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile oynadığı son maçı 2-1 kazandı. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında rakibiyle Erivan'da karşı karşıya gelen Türkiye, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı galip tamamlamayı başardı.Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren goller Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 19. maçını Ermenistan karşısında oynayacak.Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 18 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 43 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.