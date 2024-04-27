Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayağı Ankara'da yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) organize ettiği Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Ankara'da gerçekleştirilecek.



TMF'den yapılan açıklamaya göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle enduro ve ATV şampiyonasında sezonun ikinci etabı, Bala ilçesinde 4-5 Mayıs tarihlerinde Beynam 312 Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek.



Şampiyonada yarışlar EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, kadınlar, gençler, ATV1 ve ATV2 ile veteran sınıflarında düzenlenecek.



Endurocular, 4 Mayıs Cumartesi günü 312 Motor Sporları Merkezi'nde zamana karşı yarışıp, 5 Mayıs Pazar günü ise hem ekstrem testte hem de enduro testte madalya mücadelesi verecek.





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