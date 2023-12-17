Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi
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17 Aralık 2023 19:01
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Şampiyonası mücadeleleri tamamlandı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona, 19 kulüp ve 2 ferdi bölgeden olmak üzere toplam 87 sporcu katıldı.

Federasyon Başkan Vekili Atilla Yücel, AA muhabirine, şampiyonaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür ederek, "Ankara, İzmir, İstanbul ve Kocaeli'den sporcular katıldı. Bu yarışmada sporcularımızın elde ettiği başarıları baz alarak, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek sporcuları belirliyoruz." dedi.

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