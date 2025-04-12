Türk Telekom Mersin Spor engelini aşıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Türk Telekom, Mersin Spor'u evinde 94-80 yendi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş
Türk Telekom: İsmet Akpınar 23, Alexander 10, Brown 19, Hanlan 8, Berkan Durmaz 7, Rodas 12, Smith, Makoundou 10, Mahir Ağva, Emre Melih Tunca 5
Mersin Spor: Olaseni 19, Cobbs 22, Pineiro, Cruz 9, Canberk Kuş 4, Magnay 1, Efianayi 15, Emre Tanışan 4, Kartal Özmızrak 6
1. Periyot: 23-26
Devre: 51-48
3. Periyot: 68-68
Beş faulle çıkan: 37.01 Cruz (Mersin Spor)
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş
Türk Telekom: İsmet Akpınar 23, Alexander 10, Brown 19, Hanlan 8, Berkan Durmaz 7, Rodas 12, Smith, Makoundou 10, Mahir Ağva, Emre Melih Tunca 5
Mersin Spor: Olaseni 19, Cobbs 22, Pineiro, Cruz 9, Canberk Kuş 4, Magnay 1, Efianayi 15, Emre Tanışan 4, Kartal Özmızrak 6
1. Periyot: 23-26
Devre: 51-48
3. Periyot: 68-68
Beş faulle çıkan: 37.01 Cruz (Mersin Spor)