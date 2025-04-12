Türk Telekom Mersin Spor engelini aşıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom konuk ettiği Mersin Spor'u 94-80 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom Mersin Spor engelini aşıyor
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12 Nisan 2025 23:37
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Türk Telekom, Mersin Spor'u evinde 94-80 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş

Türk Telekom: İsmet Akpınar 23, Alexander 10, Brown 19, Hanlan 8, Berkan Durmaz 7, Rodas 12, Smith, Makoundou 10, Mahir Ağva, Emre Melih Tunca 5

Mersin Spor: Olaseni 19, Cobbs 22, Pineiro, Cruz 9, Canberk Kuş 4, Magnay 1, Efianayi 15, Emre Tanışan 4, Kartal Özmızrak 6

1. Periyot: 23-26

Devre: 51-48

3. Periyot: 68-68

Beş faulle çıkan: 37.01 Cruz (Mersin Spor)

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