Türk Telekom İtalyan rakibini mağlup etti

Basketbol 7Days Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında Türk Telekom, İtalya'da Dolomiti Energia Trento'yu 80-72 yendi.



Blm Group Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 20-17 geride kapatan Türk Telekom, soyunma odasına 43-40 önde gitti. Üçüncü çeyreği de 59-54 üstün tamamlayan Türk Telekom, sahadan 80-72 galip ayrıldı.



Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom, 14. maçında 10. galibiyetini elde etti ve 2. sıradaki yerini korudu. Dolomiti Energia Trento ise 12. yenilgisini aldı.



Karşılaşmadan önce Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden dolayı hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.





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