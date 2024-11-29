Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav'a kaybetti!

BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav'a 94-77 mağlup oldu.

Haber; AA
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Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav'a kaybetti!
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29 Kasım 2024 02:03
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'a 94-77 mağlup oldu.

Ankara'da oynaması gereken maç, Avrupa Ligi Yönetimi'nin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynandı.

Türk Telekom, Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 18-14, ilk yarısını da 44-39 önde bitirdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyamayan Türk Telekom, son çeyreğine 65-62 geride girdiği karşılaşmayı 94-77 kaybetti.

Başkent ekibi gruptaki 5. mağlubiyetini yaşadı. Hapoel Bank Yahav ise 7. galibiyetini elde etti.

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