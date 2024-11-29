Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav'a kaybetti!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'a 94-77 mağlup oldu.
Ankara'da oynaması gereken maç, Avrupa Ligi Yönetimi'nin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynandı.
Türk Telekom, Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 18-14, ilk yarısını da 44-39 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyamayan Türk Telekom, son çeyreğine 65-62 geride girdiği karşılaşmayı 94-77 kaybetti.
Başkent ekibi gruptaki 5. mağlubiyetini yaşadı. Hapoel Bank Yahav ise 7. galibiyetini elde etti.
Ankara'da oynaması gereken maç, Avrupa Ligi Yönetimi'nin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynandı.
Türk Telekom, Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 18-14, ilk yarısını da 44-39 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyamayan Türk Telekom, son çeyreğine 65-62 geride girdiği karşılaşmayı 94-77 kaybetti.
Başkent ekibi gruptaki 5. mağlubiyetini yaşadı. Hapoel Bank Yahav ise 7. galibiyetini elde etti.