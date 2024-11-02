Türk Telekom, evinde çok farklı galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, sahasında Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya geldi.

Yüksek tempoda oynanan ilk çeyrek, Makoundou ile pota altından peş peşe sayılar bulan başkent ekibinin 26-22 üstünlüğüyle tamamlandı.



Türk Telekom, Moore'un ayakta tutmaya çalıştığı rakibine karşı Brown'ın da devreye girmesiyle farkı arttırdı ve soyunma odasına 48-39 önde gitti.



Hücumda Moore'a eşlik eden oyuncunun çıkmadığı ve 3 sayılık atışlarda düşük yüzdeyle oynayan Darüşşafaka karşısında son 10 dakikaya 22 sayı farkla önde giren Türk Telekom, maçı da 105-68 kazandı.



Salon: Ankara



Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Alper Gökçebel



Türk Telekom: Melih Tunca 16, Brown 18, Bess 9, Berkan Durmaz 5, Makoundou 21, Hanlan 2, Angola 5, Mahir Ağva 16, İsmet Akpınar 13, Arda Özdoğan, Kaan Berk Tarla



Darüşşafaka Lassa: Enes Berkay Taşkıran 5, Moore 17, Gach 16, Tinkle 10, Tarık Sezgün 2, Yiğit Onan 11, Ege Demir 7, Ege Akçay, Tolga Kay, Doğan Bozveli



1. Periyot: 26-22



Devre: 48-39



3. Periyot: 72-50







