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Türk Telekom Basketbol Takımı, Letonyalı forvet Grazulis'i renklerine bağladı

Türk Telekom Basketbol Takımı, yaptığı paylaşımla Letonyalı forvet Andrejs Grazulis'i kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 05 Temmuz 2025 21:44 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025 21:50
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Telekom Basketbol Takımı, Letonyalı forvet Grazulis'i renklerine bağladı
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Türk Telekom, yeni sezon planlamaları kapsamında takımını güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 31 yaşındaki Letonyalı forvet Andrejs Grazulis'i kadrosuna kattı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Joventut Badalona'da tamamlayan Andrejs Grazulis'i takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Andrejs Grazulis." denildi.

Grazulis, daha önce Ventspils, Parma, VEF Riga, Trieste, Trento ve Virtus Bologna takımlarında forma giymişti.

 
 
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